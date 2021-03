Após morte de Major Olimpio, Bolsonaro cancela ida ao Congresso

Presidente cancelou compromissos que teria na tarde desta quinta-feira 18, minutos após anúncio da morte do Major Olímpio, com quem teve relação próxima

EFE/ Joédson Alves/Archivo Presidente cancelou ida ao Congresso



O presidente Jair Bolsonaro cancelou nesta quinta-feira, 18, a visita que faria ao Congresso Nacional para uma solenidade ao lado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O anúncio foi feito minutos após o anúncio da morte do Senador Major Olimpio (PSL-SP) por Covid-19. Major Olímpio estava internado em um hospital particular da cidade de São Paulo e foi intubado pela primeira vez no dia 6 de março. Ele é o terceiro senador a morrer com a doença desde o início da pandemia. Apesar de ter compartilhado de um partido político e apoiado Jair Bolsonaro nas eleições de 2018, o Major criticou atos do presidente ao longo de 2020 e chegou a se candidatar à presidência do Senado em oposição ao favorito do Palácio do Planalto, mas desistiu da corrida para apoiar Simone Tebet. Em nota, o Congresso Nacional decretou luto oficial de 24 horas pelo ocorrido. Até o momento, o presidente Jair Bolsonaro não se pronunciou oficialmente sobre a morte do parlamentar.