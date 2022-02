Após negociações, Cidadania aprova federação com o PSDB

Membros do Diretório Nacional do partido escolheram concretizar a federação com os tucanos, preterindo o PDT e o Podemos

Jefferson Rudy/Agência Senado Pré-candidatura de Alessandro Vieira (SE) segue mantida, mesmo após aprovação da federação



O Cidadania aprovou neste sábado, 19, a federação com o PSDB visando as eleições de 2022. A informação foi confirmada pela assessoria do partido, que também que salientou que a decisão foi tomada depois de uma reunião do Diretório Nacional do partido. A reunião do diretório durou cerca de três horas. No segundo turno, 56 membros votaram pela federação com o PSDB, 47 com o PDT e outros 7 se abstiveram. No primeiro turno, 54 optaram pelo PSDB, 37 pelo PDT, 14 pelo Podemos, além de 5 abstenções. Além da federação, a pré-candidatura do senador Alessandro Vieira (SE) à presidência da República foi mantida por unanimidade. “A pré-candidatura foi mantida por unanimidade e a opção pela tentativa de federação com o PSDB atingiu o número mínimo de votos. Faz parte da democracia entender isso e seguir trabalhando pelo futuro do Brasil”, afirmou o senador, que se absteve nos dois turnos. Por outro lado, após suas prévias, o PSDB já havia definido João Doria (SP) como pré-candidato à presidência