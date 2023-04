Após novas imagens do 8 de Janeiro, Gonçalves Dias pede demissão do GSI

Homem de confiança do presidente aparece passando orientações a manifestantes que vandalizaram o Planalto; general é o primeiro ministro a cair no governo Lula

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Marco Edson Gonçalves Dias do GSI durante cerimônia de apresentação de oficiais recém-promovidos das Forças Armadas



O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, general Gonçalves Dias, pediu demissão do cargo nesta quarta-feira, 19, após o vazamento de vídeos que mostram a sua presença no Palácio do Planalto durante os atos de 8 de Janeiro, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas. Informação foi confirmada pela repórter Paula Lobão, da Jovem Pan News. Imagens do circuito de segurança do Planalto mostram Dias andando pelo local durante a invasão. Na gravação é possível ver o general caminhando no terceiro andar do palácio, na antessala do gabinete do presidente da República. Minutos depois, ele caminha pelo mesmo corredor que invasores e, aparentemente, indica a saída de emergência aos manifestantes.

Como a Jovem Pan mostrou, Marco Edson Gonçalves Dias, general da reserva do Exército Brasileiro, foi indicado ao GSI por Lula em dezembro do ano passado. “A primeira pessoa que queria chamar é o Gonçalves Dias, que foi chefe da minha segurança por 8 anos e será agora ministro do GSI”, afirmou o mandatário na ocasião. Antes disso, o militar já havia atuado na segurança pessoal do petista durante seus dois primeiros mandatos, de 2003 a 2009, como Secretário de Segurança da Presidência da República, e na gestão de Dilma Rousseff (PT). Em 2022, Gonçalves Dias voltou a atuar na segurança de Lula durante a campanha eleitoral. O general é o primeiro ministro do terceiro mandato de Lula na Presidência a cair.