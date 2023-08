Após polêmica das offshores na MP do salário mínimo, Lula agradece ao Congresso por aprovar ‘tudo o que a gente queria’

Aceno do petista foi feito em coletiva de imprensa em Angola, na África; presidente da Câmara, Arthur Lira chegou a classificar inclusão da taxação de recursos em paraísos fiscais como ‘maior jabuti da história recente’

EFE/EPA/MASSIMO PERCOSSI Declaração de Lula foi feita na manhã deste sábado, 26



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aproveitou uma coletiva de imprensa neste sábado, 26, em Angola, para agradecer a aprovação do novo arcabouço fiscal e a medida provisória (MP) que reajustou o salário mínimo e a faixa de isenção do Imposto de Renda, propostas prioritárias para o governo petista. O aceno de Lula ocorre mesmo após os líderes da Câmara dos Deputados terem retirado do texto do marco fiscal a chamada “emenda Randolfe”, apresentada pelo líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), que permitiria uma brecha no Orçamento de 2024 de até R$ 38 bilhões. “Ontem foi aprovado tudo o que a gente queria. Até quero aproveitar aqui de Angola e agradecer ao Parlamento brasileiro, que, com quase 390 votos, aprovou o salário mínimo, aprovou a redução do Imposto de Renda – até 2.640 reais as pessoas não vão pagar imposto de renda. Aprovou o marco fiscal que a gente queria. Então, as coisas estão funcionando, porque nós estamos tentando exercitar a democracia na sua necessidade total”, afirmou o petista.

O agradecimento feito pelo chefe do Executivo federal também é feito após a polêmica criada pela inclusão da tributação das offshores na MP do salário mínimo – na quinta-feira, 24, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), chegou a classificar o movimento como “o maior jabuti que já vimos na história recente das medidas provisórias”. “A medida provisória todos sabem o que aconteceu e porque saiu. Nosso objetivo aqui não é não taxar, até porque eu acho que isso tem que ser uma discussão. Então, isso foi o maior jabuti que nós já vimos na história recente das medidas provisórias”, disse. “Houve uma conversa com o ministro interino Dário Durigan que fez um acordo pelo Governo, segundo ele já teve uma conversa com o presidente em exercício Alckmin, com o ministro Haddad em viagem, ratificando o acordo que é basicamente o reenvio de uma medida provisória para ser a base de cálculo suporte financeiro da elevação do aumento da faixa do salário mínimo que vem como a os fundos”, acrescentou Lira.