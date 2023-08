Padilha volta a criticar modelo de reforma administrativa: ‘Destrói serviço público’

Ministro das Relações Institucionais diz que atual governo pretende modernizar o serviço público

FÁTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Alexandre Padilha é o ministro das Relações Institucionais do governo Lula



O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, voltou a criticar, nesta semana, a reforma administrativa que tramita na Câmara dos Deputados. De acordo com ele, a proposta é uma “destruição ao serviço público”. “Aquilo que foi feito pelo governo anterior, pelo ministro Paulo Guedes, eu nem chamo de reforma. É uma destruição do serviço público”, comentou o ministro durante entrevista à emissora Rede Vida. Padilha falou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende “modernizar” o serviço público. A reforma administrativa foi apresentada pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para o ministro das Relações Institucionais, a proposta permite que prefeitos e governadores troquem os funcionários ou até mesmo acabem com um órgão público por decreto, sem a necessidade de aprovação das Câmaras Municipais ou das Assembleias Legislativas. “O governo quer debater isso desde o começo. Não concordamos que corte de despesa tem que ser só em cima do trabalhador público”, acrescentou. A proposta já foi defendida pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

*Com informações da repórter Luciana Verdolin.