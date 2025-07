Após pressão por paralisação, Zé Trovão diz que vai consultar caminhoneiros

Deputado diz que não tomará decisão sobre paralisação sem antes consultar a categoria e promete acompanhar movimento, se necessário

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Zé Trovão é conhecido por sua ligação com os caminhoneiros e por ter protagonizado manifestações da categoria em 2021



O deputado federal Zé Trovão (PL-SC) anunciou, neste domingo (20), por meio de suas redes sociais, que pretende ouvir os caminhoneiros antes de qualquer decisão sobre possível paralisação da categoria. A declaração foi feita após a confirmação de sua participação em uma reunião com líderes da oposição ao governo federal, marcada para esta segunda-feira (21), em Brasília.

“Muitas pessoas têm me pedido uma paralisação dos caminhoneiros, mas não decido nada sozinho. Após uma reunião com a oposição ao Governo Federal, vou ouvir a classe caminhoneira. Não decido nada sozinho, mas, se for preciso, irei junto para as estradas”, afirmou o parlamentar em publicação nas redes sociais.

O encontro entre os parlamentares da oposição ocorre em meio à reação contra as recentes operações da Polícia Federal que atingiram aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre os temas que devem ser discutidos estão medidas judiciais e políticas adotadas contra o ex-mandatário, incluindo a decisão que determinou a colocação de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar noturno e outras restrições.

Ainda nesta segunda-feira, Zé Trovão publicou um vídeo alertando sobre os impactos negativos de um eventual atrito entre o Brasil e os Estados Unidos, após a repercussão de investigações envolvendo a atuação de plataformas estrangeiras e a atuação de autoridades brasileiras. Conhecido por sua ligação com os caminhoneiros e por ter protagonizado manifestações da categoria em 2021, o deputado reforçou que qualquer decisão sobre mobilização será feita em conjunto com os profissionais do setor.