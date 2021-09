Após recomendação de isolamento, Bolsonaro muda agenda presencial e cancela viagem

Presidente fará reunião por videoconferência; Ricardo Barros informou que visita ao Paraná foi cancelada

Mateus Bonomi/AGIF/Estadão Conteúdo - 26/08/2021 Reunião do presidente vai ocorrer por videoconferência



Após o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, testar positivo para a Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez algumas mudanças na agenda desta semana. O chefe do Executivo tinha uma reunião presencial com Pedro Cesar Sousa, subchefe para assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência, marcada para esta tarde. No site do Planalto, a agenda oficial do presidente foi atualizada e mostra que a reunião agora vai ocorrer por videoconferência. A mudança se deu após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendar que os integrantes do governo que tiveram contato com Queiroga façam isolamento de 14 dias. O deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo na Câmara, também informou que Bolsonaro cancelou uma visita ao Paraná, prevista para esta sexta-feira, 24. “Cancelada a visita de Bolsonaro ao Paraná desta sexta-feira. Aguardamos ansiosos a remarcação”, escreveu o parlamentar nas redes sociais. A Jovem Pan questionou o Palácio do Planalto sobre o cancelamento da viagem, mas ainda não obteve retorno. A Presidência também não respondeu se Bolsonaro vai ou não seguir a recomendação de isolamento.