Após recuo, Carlos Fávaro confirma presença na CPI do MST

Ministro da Agricultura e Pecuário não compareceu à audiência na comissão parlamentar nesta quarta-feira, 16, depois alegar ‘extensa agenda’

Antônio Araújo/Mapa Por ser um convite, o ministro do governo Lula 3 não é obrigado a comparecer ao colegiado



O ministro Carlos Fávaro, da pasta de Agricultura e Pecuário, confirmou que vai comparecer à CPI do MST na quinta-feira, 17, para prestar audiência. Inicialmente, a sessão estava marcada para acontecer nesta quarta, mas foi desmarcada após comunicado de Fávaro, que alegou “extensa agenda ministerial” ao negar o comparecimento. “Levamos a vosso conhecimento que, em razão da extensa agenda ministerial, não será possível o comparecimento na audiência em tela. Contamos com vossa compreensão e enviamos cordiais cumprimentos”, dizia o comunicado. Agora, a previsão é que a audiência aconteça a partir das 9h. Por ser um convite, o ministro do governo Lula 3 não é obrigado a comparecer ao colegiado. Como o site da Jovem Pan mostrou, na terça-feira, 15, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados, que investiga ações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e a possível omissão de autoridades ouviu na terça-feira o líder do MST, João Pedro Stédile. Entre outras coisas, ele afirmou que “nem Jesus Cristo” sabe tudo que acontece nos assentamentos e ocupações, ao ser questionado sobre supostas denúncias de ameaça, situação análoga à escravidão e extorsão ocorridas em ocupações. O MST quer organizar o povo para lutar pela terra, para acabar com a pobreza, ao organizar o povo pobre, não é fácil. Então acontece distorções, transtornos, da vida normal, como qualquer um que organiza qualquer movimento popular e de massas, acontece tipos de fora do combinado”, afirmou.