Após reunião, Ana Moser diz que não discutiu saída do Ministério do Esporte com Lula

Ministra também revelou que será a representante do Brasil na Copa do Mundo feminina, na Austrália

Reprodução/ twitter @anabmoser Ana Moser embarca em breve para acompanhar o Mundial na Austrália



Nesta terça-feira, 11, a ministra dos Esportes, Ana Moser, se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para discutir sobre a Copa do Mundo de futebol feminino, que começa na próxima semana na Austrália e Nova Zelândia. A reunião levantou rumores, já que a ministra sofre pressão do Centrão para deixar o cargo em reforma ministerial. No entanto, Moser afirmou após o encontro que sua saída não foi discutida. “A reunião hoje foi para marcar a posição e o desejo do país de sediar a Copa do Mundo na próxima edição. A questão política é dada, mas não entrou na pauta”, declarou. Nas redes sociais, a ministra informou que viajár para o Mundial feminino. “Acabei de sair da reunião com o presidente e acertamos que serei a representante do governo brasileiro na Copa do Mundo de Futebol Feminino, porque este governo cuida das mulheres e do esporte. Aliás, a maioria das mulheres da seleção tem apoio do Bolsa Atleta”, escreveu no Twitter.

O governo tem o desejo de sediar a Copa do Mundo de futebol feminino em 2027. Ana Moser afirmou que há três grupos de países brigando pela sede: Holanda, Alemanha e Bélgica; Estados Unidos e México, e África do Sul. Caso o Brasil vença a disputa na Fifa, será a primeira vez que o Mundial feminino acontecerá na América do Sul. Quando visitou a seleção brasileira em Brasília, no dia 1º de agosto, Lula reforçou que a Copa não custaria muito ao país, já que os estádios construídos para a Copa de 2014 poderão ser utilizados.