Após reunião com Fux, Pacheco diz que ‘democracia não pode ser questionada como vem sendo’

Reunião entre presidente do Senado e do Supremo Tribunal Federal acontece em meio a crise política entre os Poderes, especialmente entre Executivo e Judiciário

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO - 24/03/2021 Presidente do Senado também se mostrou contrário ao extremismo e ao radicalismo



O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) afirmou que a democracia “não pode ser questionada da forma como vem sendo” no Brasil. A declaração foi dada nesta quarta-feira, 18, após uma reunião com o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). “Nós precisamos de uma pauta propositiva, e o ambiente dessa pauta propositiva é a democracia. A democracia não pode ser questionada da forma como vem sendo questionada no país”, disse Pacheco. Além disso, ele afirmou que o extremismo e o radicalismo são prejudiciais para a democracia. “Concordamos que o radicalismo e o extremismo são muito ruins para o Brasil e são capazes de destruir a democracia. Precisamos evitar o radicalismo e o extremismo e buscar o diálogo”, constatou.

A reunião entre Pacheco e Fux acontece em meio a crise entre os poderes da República, especialmente entre o Executivo e o Judiciário. Na última segunda, 16, Pacheco afirmou que o diálogo e a busca por consenso devem prevalecer, ressaltando que o Congresso não irá permitir retrocessos. “O diálogo entre os Poderes é fundamental e não podemos abrir mão dele, jamais. Fechar portas, derrubar pontes, exercer arbitrariamente suas próprias razões são um desserviço ao país. Portanto, é recomendável, nesse momento de crise, mais do que nunca, a busca de consensos e o respeito às diferenças. […] Os avanços democráticos conquistados têm a vigorosa vigilância do Congresso, que não permitirá retrocessos”, disse.