Aprovação de Nunes sobe e atinge 64,6%, aponta Paraná Pesquisas

Levantamento revela crescimento na avaliação positiva do prefeito; 48,6% consideram a gestão ótima ou boa

Pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra que a administração do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, alcançou 64,6% de aprovação neste mês de dezembro. O índice de desaprovação ficou em 32,8%, enquanto 2,6% não souberam ou não opinaram.

Quando questionados sobre a qualidade da gestão, os eleitores responderam:

Ótima ou boa: 48,6%;

Regular: 26,6%;

Ruim ou péssima: 23,0%;

Crescimento no ano

O levantamento aponta uma tendência de alta na popularidade do prefeito ao longo de 2025. Em março, a aprovação era de 59,9%, subindo para 62,2% em agosto, 63,0% em outubro e atingindo o pico de 64,6% em dezembro.

Perfil do eleitorado

A aprovação de Nunes é maior entre o eleitorado masculino (67,5%) e entre pessoas com Ensino Fundamental (69,1%). Já a desaprovação é mais acentuada entre eleitores com Ensino Superior (38,8%), embora a maioria desse grupo (58,5%) ainda aprove a gestão.

A pesquisa ouviu 1.250 eleitores no município de São Paulo entre os dias 04 e 08 de dezembro de 2025. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.