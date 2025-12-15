Jovem Pan > Notícias > Política > Aprovação de Nunes sobe e atinge 64,6%, aponta Paraná Pesquisas

Aprovação de Nunes sobe e atinge 64,6%, aponta Paraná Pesquisas

Levantamento revela crescimento na avaliação positiva do prefeito; 48,6% consideram a gestão ótima ou boa

  • Por Jovem Pan
  • 15/12/2025 08h57
  • BlueSky
Arthur Lamonier/Ato Press/Estadão Conteúdo Ricardo Nunes Aprovação de Nunes sobe e atinge 64,6%, aponta Paraná Pesquisas

Pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra que a administração do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, alcançou 64,6% de aprovação neste mês de dezembro. O índice de desaprovação ficou em 32,8%, enquanto 2,6% não souberam ou não opinaram.

Quando questionados sobre a qualidade da gestão, os eleitores responderam:

Ótima ou boa: 48,6%;

Regular: 26,6%;

Ruim ou péssima: 23,0%;

Aprovação da gestão do prefeito Ricardo Nunes chega a 64,6%, aponta Paraná Pesquisas

Aprovação da gestão do prefeito Ricardo Nunes chega a 64,6%, aponta Paraná Pesquisas

Crescimento no ano

O levantamento aponta uma tendência de alta na popularidade do prefeito ao longo de 2025. Em março, a aprovação era de 59,9%, subindo para 62,2% em agosto, 63,0% em outubro e atingindo o pico de 64,6% em dezembro.

Levantamento da Paraná Pesquisas aponta uma tendência de alta na popularidade de Ricardo Nunes ao longo de 2025

Levantamento da Paraná Pesquisas aponta uma tendência de alta na popularidade de Ricardo Nunes ao longo de 2025

Perfil do eleitorado

A aprovação de Nunes é maior entre o eleitorado masculino (67,5%) e entre pessoas com Ensino Fundamental (69,1%). Já a desaprovação é mais acentuada entre eleitores com Ensino Superior (38,8%), embora a maioria desse grupo (58,5%) ainda aprove a gestão.

Aprovação de Ricardo Nunes é maior entre o eleitorado masculino (67,5%) e entre pessoas com Ensino Fundamental (69,1%), aponta Paraná Pesquisas

Aprovação de Ricardo Nunes é maior entre o eleitorado masculino (67,5%) e entre pessoas com Ensino Fundamental (69,1%), aponta Paraná Pesquisas

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

A pesquisa ouviu 1.250 eleitores no município de São Paulo entre os dias 04 e 08 de dezembro de 2025. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

Leia também

Prazo da Enel não é cumprido e 29 mil clientes permanecem sem luz em SP
Substituto de Zambelli, Adilson Barroso prega anistia e apoio ao PL da Dosimetria
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >