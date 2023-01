Arthur Lira é internado em Brasília e diagnosticado com pedras nos rins

Presidente da Câmara deu entrada no Hospital DF Star nesta quarta-feira, 18

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Até o momento, não há informações sobre previsão de alta hospitalar e o presidente da Câmara não se manifestou



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), deu entrada no Hospital DF Star, em Brasília, nesta quarta-feira, 18. A internação foi confirmada ao site da Jovem Pan por pessoas próximas ao parlamentar. De acordo com as informações, Arthur Lira foi diagnosticado com pedras nos rins. Em nota, o Hospital DF Star deu detalhes sobre o estado de saúde de Arthur Lira, dizendo que o parlamentar deu entrada com quadro de nefrolitíase, nome técnico para a ocorrência de pedra no rim. Entretanto, o deputado se encontrava em um “bom estado geral e com sintomas controlados”, segundo a nota. Interlocutores do parlamentar confirmaram que Lira já recebeu alta e está indo para casa. Além disso, o presidente da Câmara deverá trabalhar normalmente nesta quinta-feira, 19.