‘Não há recurso para aumentar o salário mínimo agora’, diz Serrão

Em encontro com o presidente Lula e centrais sindicais, Luiz Marinho disse que o salário mínimo não será reajustado antes de maio

Ernesto Rodrigues/Estadão Conteúdo Luiz Marinho se encontrou com o presidente Lula e representantes de centrais sindicais



Nesta quarta-feira, 18, o ministro do Trabalho Luiz Marinho se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e com representantes de centrais sindicais. Durante o evento, Marinho disse que o salário mínimo não será reajustado antes de maio. Atualmente, o salário mínimo é de R$ 1.302,00. O encontro foi tema do programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta quarta-feira. Para o comentarista Jorge Serrão, o recado que o governo deixou foi claro: não há recurso para aumentar o salário mínimo agora. Segundo Serrão, o governo começou a entender que a realidade é muito diferente das promessas. “A promessa do salário mínimo durante a campanha eleitoral era um pouco maior. Só que não deu. Então, vale o realismo econômico. É R$ 1.302,00 para o salário mínimo. Não há recurso para aumentar o salário mínimo agora. Então isso não será feito. Então, o governo começa agora tomar realidade. A realidade é dura e cruel. Muito diferente das promessas. E o presidente Lula sabia disso. As centrais sindicais também sabiam disso. E eles jogam absolutamente para a galera quando vem com aquela proposta de salário mínimo de R$ 1.347. Não tem dinheiro. Contente-se com o que tem agora. Esse é o recado que o governo deixou”, analisou Serrão.