Arthur Maia se irrita com Abílio Brunini na CPMI do 8 de Janeiro: ‘Serei obrigado a solicitar que saia’

Presidente da comissão que investiga atos de vandalismo em Brasília disse que deputado ‘tumultua’ os trabalhos do colegiado

Edilson Rodrigues/Agência Senado Abilio Brunini não é membro da CPMI do 8 de Janeiro, mas participa ativamente do colegiado



Arthur Maia, presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos de 8 de Janeiro, se irritou com o comportamento do deputado federal Abílio Brunini (PL-MT) durante a reunião do colegiado nesta quinta-feira, 24. Maia afirmou que o parlamentar mato-grossense “tumultua” as sessões e que, se ele não respeitasse o momento da fala dos deputados, iria pedir para “se retirar do recinto”.

“Eu vou pedir ao senhor que se comporte. Eu, inclusive, já chamei alguns correligionários de Vossa Excelência [e disse] que serei obrigado a solicitar que Vossa Excelência saia deste recinto. Se continuar dessa maneira desrespeitosa quando um deputado está falando”, disse Arthur Maia, que ainda disse que o comportamento de Abilio era motivado por interesses eleitorais. “Vossa Excelência está insistindo nesse comportamento, e é a última vez que falo. Infelizmente, a última coisa que eu quero é ter relação dessa natureza com um colega que está aqui eleito da mesma forma que eu. A última coisa que desejo é tomar esse tipo de comportamento. Vossa excelência é o deputado que mais tumultua essa reunião, o deputado que todo santo dia tem esse tipo de problema. Sinceramente, eu acho que Vossa Excelência quer ter algum tipo de ganho eleitoral para aqueles que votam no senhor, mas eu não vou permitir que isso perdure. Peço que fique calado, quando tiver a palavra, vai falar, mas não vou permitir que continue com essa atitude desrespeitosa com essa comissão”, complementou Maia.

A intervenção do presidente da CPMI ocorreu durante a fala do deputado Duarte Júnior (PSB-MA). O integrante da base governista reclamou de estar sendo interrompido pelo deputado Abilio Brunini, que estava fazendo filmagens no celular em ironia aos deputados governistas no momento de suas falas. Apesar de não ser membro da CPMI, Abilio participa ativamente do colegiado.