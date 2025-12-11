Jovem Pan > Notícias > Política > Assembleia de SC aprova fim de cotas raciais

Assembleia de SC aprova fim de cotas raciais

Medida vale para universidades estaduais e prevê multa de R$ 100 mil em caso de descumprimento

  • Por Jovem Pan
  • 11/12/2025 12h14 - Atualizado em 11/12/2025 12h21
  • BlueSky
Miriam Zommer/ALESC Alesc Em outubro, o projeto foi considerado inconstitucional pelo primeiro relator

A Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) aprovou um projeto que acaba com as cotas raciais em universidades estaduais nesta quinta-feira (11). Proposta também prevê multa de R$ 100 mil para as instituições que continuem a oferecer a modalidade, além da perder verba pública. Outras cotas continuam valendo, como para deficientes, estudantes de escolas públicas e critérios econômicas. Projeto teve apenas sete votos contrários e segue agora para a sanção do governador Jorginho Mello (PL).

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Em outubro, o projeto foi considerado inconstitucional pelo primeiro relator, Fabiano da Luz (PT), mas com novo parecer a proposta foi aprovada. Alex Brasil (PL), autor da proposta, justificou a medida como forma de garantir “isonomia”. “A adoção de cotas fundadas em outros critérios que não o estritamente econômico ou de origem estudantil em escolas públicas, suscita controvérsias jurídicas e pode colidir com os princípios da isonomia e da impessoalidade, ao criar distinções que não necessariamente refletem situações de desvantagem”.

Medida deve afetar a Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), e outras instituições que fazem parte do sistema Acafe, que recebe dinheiro público do estado. Faculdades privadas que estão ligadas ao sistema Apesc, que recebe bolsas do Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior Catarinense (Fumdesc), também devem ser afetadas.

Leia também

Governo Lula articula estratégia contra avanço do PL da Dosimetria no Senado
Líder do PT vai ao STF contra decisão da Câmara sobre Zambelli
Bacellar pede licença de 10 dias da Alerj após sair da prisão
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >