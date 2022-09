Ataque de deputado a jornalista foi ação fora dos padrões de civilidade, diz Moraes

Desentendimento ocorreu após o fim do debate entre os candidatos ao governo do Estado de São Paulo; Douglas Garcia filmou a ação e foi questionar Vera Magalhães sobre seus recebimentos

Carlos Moura/SCO/STF Ministro Alexandre de Moraes, que integra o Supremo Tribunal, opinou sobre o desentendimento no fim do debate ao governo do Estado de São Paulo



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), participou nesta quinta-feira, 15, do lançamento da Campanha Pela Paz nas Eleições – uma parceria com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) – e opinou sobre o desentendimento entre o deputado estadual Douglas Garcia (Republicanos-SP) e a jornalista Vera Magalhães. O magistrado afirmou que o ocorrido foi algo “totalmente fora dos padrões de civilidade”. “Lamentavelmente, estamos vendo alguns acontecimentos lamentáveis de violência, seja de violência física, como ocorreram entre eleitores, sejam violências verbais”, disse Moraes. O membro da mais alta instância do Judiciário brasileiro também determinou à Procuradoria Eleitoral que avalie o caso e tome as medidas necessárias de acordo com a “gravidade do ocorrido”. Ontem, o Ministério Público de São Paulo (MP-SP), através do procurador-geral de Justiça do Estado, Mario Sarrubbo, solicitou a abertura de um procedimento criminal contra o parlamentar. Na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), outros três deputados entraram com pedido de cassação de Douglas por quebra de decoro.