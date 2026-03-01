Ato da direita na Paulista reuniu cerca de 20,4 mil pessoas, diz USP

Conforme o relatório, foram tiradas fotos em cinco horários diferentes (13h58, 14h40, 15h16, 15h53 e 16h35) e oito imagens das 15h53 foram selecionadas

Misael Mainetti/Jovem Pan News

O Monitor do Debate Político da Universidade de São Paulo (USP) e do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), em parceria com a organização More in Common, divulgou um relatório com a estimativa de 20,4 mil pessoas presentes na manifestação convocada por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo, 1º de março. De acordo com o levantamento, a margem de erro é de 12%.

Segundo os responsáveis pelo documento, a estimativa portanto se dá entre 18 mil e 22,9 mil participantes no horário de pico da manifestação, às 15h53.

Conforme o relatório, foram tiradas fotos em cinco horários diferentes (13h58, 14h40, 15h16, 15h53 e 16h35) e oito imagens das 15h53 foram selecionadas.

Os autores do estudo dizem que o método utilizado, Point to Point Network (P2PNet), foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Chequião, na China e da empresa Tencent.

O documento diz que o software foi treinado com um conjunto de fotos de multidão anotadas manualmente pela Universidade de Xangai e outro conjunto de fotos brasileiras anotados pela USP.

O método, segundo os autores, possui precisão de 72,9% e acurácia de 69,5% na identificação de cada indivíduo, com erro porcentual absoluto médio de 12% para grupos acima de 500 pessoas.

“No método, um drone tira fotos aéreas da multidão e o software analisa essas imagens para identificar e marcar automaticamente as cabeças das pessoas. Usando inteligência artificial, o sistema localiza cada indivíduo e conta quantos pontos aparecem na imagem. Esse processo garante uma contagem precisa, mesmo em áreas densas”, diz o relatório.

*Estadão Conteúdo