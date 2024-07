Atual prefeito de Casimiro de Abreu, Ramon Gidalte lidera pesquisa para eleição 2024

Pesquisa ouviu 540 eleitores, entre 7 e 12 de julho, e tem margem de erro de 4,3 pontos percentuais

Atual prefeito também lidera a pesquisa para segundo turno, com 66,1% das intenções contra 19,8% de Antonio Marcos



Ramon Gidalte (Cidadania), atual prefeito de Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro, aparece na liderança isolada em levantamento do Paraná Pesquisa. Na pesquisa espontânea, em que não são mostrados nomes de nenhum pré-candidato, Ramon foi escolhido por 30,2% dos entrevistados, seguido por Antonio Marcos (PSC), apontado por 8,5%. O terceiro é Renan Finnellon (União), com 1,3%, seguido por Romi de Serra (PL) com 0,6%. Na pesquisa estimulada, em que são apresentados os nomes dos pré-candidatos, Ramon aparece com 60% da preferência. Antonio Marcos tem 16,5%, seguido por Romi de Serra, com 3,9%, e Renan Finnellon, com 3,7%.

O atual prefeito também lidera a pesquisa para segundo turno, com 66,1% das intenções contra 19,8% de Antonio Marcos. O pré-candidato do PSC, no entanto, é o postulante com maior índice de rejeição: 34,4% dos entrevistados afirmaram que não votariam nele de jeito nenhum. O pré-candidato com menor rejeição é Ramon Gidalte: 15,7% das pessoas não votariam nele de jeito nenhum. A pesquisa ouviu 540 eleitores, entre 7 e 12 de julho, e tem margem de erro de 4,3 pontos percentuais.