Aumenta a insatisfação com a gestão do governo, mas aprovação do presidente é maior que a desaprovação

Pela primeira vez, pesquisa Atlas mostra que a avaliação ruim ou péssima do governo superou as demais; a área temática que recebeu o maior percentual de desempenho positivo é a de relações internacionais, com 47% de ótimo

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO No começo do ano, a desaprovação do governo era de 42%; ela subiu progressivamente até 47% nos últimos meses



Apesar de ainda contar com a aprovação de parte expressiva da população brasileira, a avaliação positiva sobre o desempenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem caído nos últimos meses. Pesquisa Atlas divulgada nesta terça-feira, 21, mostrou que 49,6% dos entrevistados aprovam a gestão de Lula enquanto 47,3% desaprovam. Em julho, a aprovação era de 53%. Na contramão, a insatisfação tem aumentado. No começo do ano, a desaprovação do governo era de 42% e subiu progressivamente nos últimos meses até 47% agora em novembro. Na quesito avaliação de governo, 45,1% dos entrevistados consideram ruim ou péssimo, enquanto 42,7% avaliam como bom ou ótimo. O levantamento ainda mostra que 10,7% consideram a gestão como regular e 1,4% não soube responder. Esta edição também marcou a primeira vez na série histórica em que a avaliação ruim ou péssima superou as demais. A área temática que tem a pior avaliação dos entrevistados, com 42% dos votos negativos, é a responsabilidade fiscal e o controle de gastos. Justiça e combate à corrupção e segurança pública também contam com 41% das avaliações negativas. A área mais bem avaliada foi a de relações internacionais, com 47% das menções de ótimo. Já saúde é a área que recebeu o menor percentual de ótimo, com apenas 25%. Em comparação com o governo anterior do Jair Bolsonaro, o governo Lula é pior em responsabilidade fiscal e controle de gastos, segundo 51% dos entrevistados.

O presidente Lula possui uma imagem positiva para 50% dos entrevistados. Entre os que estão insatisfeitos com a gestão petista, o perfil majoritário é de homens, pessoas acima de 25 anos, evangélicos, com ensino superior, da região Sul e Centro-Oeste e com renda entre R$ 5.000 e R$ 10.000. O levantamento também demonstrou que a desaprovação é mais expressiva entre aqueles que votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022, com percentual de 96,5%. Entre aqueles que votaram em Ciro Gomes, a análise negativa é de 25,6% dos entrevistados. Já entre os que votaram em Simone Tebet, 17,5% desaprovam o governo. Entre os eleitores de Lula, apenas 3,8% desaprovam a gestão.