Bolsonaro fala com Milei pelo telefone e é convidado para posse na Argentina

No último domingo, o candidato da coligação A Liberdade Avança alcançou 55% dos votos válidos contra 45% do representante peronista, Sérgio Massa . A eleição, uma das mais importantes da história da Argentina e marcada pela polarização, foi bastante acirrada, com os dois candidatos disputando voto a voto. As pesquisas realizadas e divulgadas antes da eleição mostravam cenários contraditórios: ora com Milei na liderança, ora com Massa na frente. Os argentinos precisaram escolher entre a continuação do sistema político que há anos comanda o país e uma mudança radical que nunca havia sido testada.