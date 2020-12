Avaliação positiva do governo Bolsonaro cai cinco pontos, segundo Ibope

Parcela de pessoas que considera a gestão ruim/péssima subiu de 29% em setembro para 33% em dezembro

EDU ANDRADE/FATOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 16/12/2020 A confiança no presidente Jair Bolsonaro tem diminuído desde o início do levantamento em abril de 2019



A avaliação positiva do governo Jair Bolsonaro caiu de 40% em setembro de 2020 para 35% em dezembro, segundo pesquisa divulgada pelo Ibope nesta quarta-feira, 16. A parcela de pessoas que considera o governo ruim/péssimo subiu de 29% para 33% no mesmo período. Em relação aos que consideram o governo regular, a porcentagem se manteve estável e subiu apenas um ponto, indo para 30%. A aprovação da maneira de governar de Bolsonaro também mostrou queda: saindo de 50% para 46%. A desaprovação, no entanto, subiu de 45% para 49%. A confiança no presidente Jair Bolsonaro tem diminuído desde o início do levantamento em abril de 2019, que registrava 51%. Em setembro de 2020, o índice que estava em queda voltou a subir marcando 46%. Em dezembro, a confiança volta a diminuir e registra 44%. A porcentagem de entrevistados que não confiam no presidente é de 53%.

A aprovação do governo dividida em áreas mostra que a Segurança Pública e o Combate à fome e à pobreza têm os maiores índices positivos, cada uma com 44%. Combate ao desemprego, Impostos, Combate à inflação e Taxas de juros são as áreas de atuação com maior desaprovação. De acordo com o Ibope, das nove áreas pesquisadas, quatro registraram queda, entre setembro e dezembro, sendo elas Segurança pública, Saúde, Taxa de juros e Combate à inflação. Sobre o perfil dos entrevistados, Bolsonaro é mais aprovado nas cidades pequenas (com até 50 mil habitantes). O Ibope mostra que mais da metade da população dessas cidades confia no presidente (53%) e aprova sua maneira de governar (55%). Nas cidades grandes (com mais de 100 mil habitantes), o presidente tem confiança de 35% e 36% apoiam a sua maneira de governar.

As regiões Sudeste e a Nordeste reúnem a maior parcela de descontentes com o presidente. O governo é considerado ruim ou péssimo por 36% da população residente no Sudeste e por 34%, no Nordeste. Em ambas as regiões, a parcela dos que não confiam no presidente é de 55%. Entre a faixa etária entre 16 a 24 anos, 39% avaliam negativamente a gestão Bolsonaro. Entre os jovens de 25 a 34 anos de idade, 37% avaliam o governo como péssimo e ruim. Os percentuais que avaliam como ótimo ou bom são, respectivamente, 28% e 29%. O levantamento realizou 2.000 entrevistas em 126 municípios entre 5 a 8 de dezembro de 2020. A margem de erro estimada da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra. O nível de confiança utilizado é de 95%.