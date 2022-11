Bahia chora morte de Gal Costa e governo estadual decreta luto de três dias

Prefeito de Salvador e clubes da região também enviaram condolências aos amigos e familiares da cantora; informação do óbito foi confirmada pela assessoria e o motivo não foi informado

O governador da Bahia, Rui Costa, decretou nesta quarta-feira, 9, um luto oficial de três dias em decorrência da morte da Gal Costa. A informação do óbito da cantora foi divulgada nesta manhã pela sua assessoria, embora a causa do falecimento não tenha sido divulgado. Nas redes, o político lamentou a morte da artista e afirmou que o país perdeu “uma das mais potentes vozes da nossa música”. Já na capital baiana, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), disse que a voz de Gal é “trilha sonora de vários momentos da vida de milhares de brasileiros” e que sua voz era uma das “mais lindas e representativas da música nacional”. Nas redes sociais, os clubes de futebol do Estado também se solidarizaram com a perda. O Esporte Clube Bahia expressou seus sentimentos aos familiares, amigos e fãs da cantora e disse que Gal será “eternamente um acontecimento ‘Divino Maravilhoso'”. Já seu rival, o Vitória, lamentou a perda da “soteropolitana que fez história na música brasileira”.

Lamento profundamente a morte de Gal Costa. Com sua partida, perdemos uma das mais potentes vozes da nossa música, eternizada em interpretações que cantam a Bahia e o Brasil para todo o mundo. Está decretado luto oficial na Bahia por 3 dias. pic.twitter.com/D65jtHfeWV — Rui Costa (@costa_rui) November 9, 2022

Perdemos uma das vozes mais lindas e representativas da música brasileira. Gal Costa é trilha sonora de vários momentos da vida de milhares de brasileiros. Seu jeito único de interpretar as canções está para sempre eternizado em nossos corações. — Bruno Reis (@brunoreisba) November 9, 2022

O Esporte Clube Vitória lamenta profundamente o falecimento da cantora Gal Costa, soteropolitana que fez história na música brasileira. Nossos profundos sentimentos aos familiares, amigos e fãs. 🖤 pic.twitter.com/OOXPSgtwJh — EC Vitória (@ECVitoria) November 9, 2022