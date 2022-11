Sucessos de Gal Costa: Relembre 5 músicas que marcaram a carreira da artista

Cantora, que morreu aos 77 anos, gravou canções compostas por Caetano Veloso e Gilberto Gil

A morte da cantora Gal Costa na manhã desta quarta-feira, 9, pegou os fãs da artista de surpresa. Ela partiu aos 77 anos e a causa do seu falecimento ainda não foi divulgada. Consagrada como um dos maiores nomes da MPB, Gal emplacou diversos sucessos ao longo dos seus 57 anos de carreira. A cantora baiana gravou composições de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ary Barroso e outros grandes artistas. Ela também fez parcerias com cantores que marcaram gerações como Maria Bethânia, Elis Regina, Chico Buarque e Marília Mendonça. “A morte de Gal Costa é um choque para todos nós. O Brasil perde hoje uma das maiores cantoras da nossa história. A música, o povo brasileiro de luto por Gal. A história da minha vida é embalada por músicas da Gal”, comentou um fã nas redes sociais. “O que me conforta é saber que a Gal sempre vai estar viva na memória do povo brasileiro e de cada pessoa que foi marcada pela arte dela, eu nunca poderia agradecer o conforto que as músicas dela me deram em tempos difíceis da minha vida”, escreveu outro. “Gal Costa sempre foi gigante em tudo que fez na vida. Suas músicas me ensinam tanto. Dei aula ano retrasado com uma música dela para falar do contexto histórico da ditadura antes de falar do movimento tropicalista. Eu ainda não acredito que perdemos ela tão cedo assim”, acrescentou mais um. Relembre cinco grandes sucessos de Gal:

Baby

Música composta por Caetano Veloso que fez parte do álbum “Tropicália ou Panis et Circencis”.

Chuva de Prata

Canção composta por Ed Wilson e Ronaldo Bastos fez sucesso ao ser gravada por Gal em 1984.

Lágrimas Negras

A música foi lançada em 1974 pela cantora. O sucesso da música foi tanto que ela regravou em outros momentos da sua carreira.

Divino Maravilhoso

A música faz parte do movimento tropicalista e foi composta por Caetano Veloso e Gilberto Gil na época do regime militar.

Festa do Interior

Tocada até hoje em diversas festas juninas, a canção fez sucesso assim que foi lançada e resultou em uma turnê conduzida por Gal no começo da década de 1980.