Baleia Rossi diz crer que MDB irá ‘votar em peso’ a favor do arcabouço fiscal

Por outro lado, PSOL e Rede, que votaram contra a urgência da proposta, devem repetir o posicionamento desfavorável na análise do mérito

Alex Ferreira / Câmara dos Deputados O presidente do MDB, deputado federal Baleia Rossi, em sessão no plenário da Câmara



O presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP), disse nesta segunda-feira, 22, acreditar que o seu partido irá, em sua maioria, votar a favor do texto do novo marco fiscal, que deve ser analisado na quarta-feira, 24, no plenário da Câmara dos Deputados. Em declaração publicada nas redes sociais, o parlamentar reafirmou ser favorável ao relatório apresentado pelo deputado federal Cláudio Cajado (PP-BA) com alterações à proposta enviada pelo Executivo. “Como já escrevi aqui outras vezes, sou a favor do novo marco fiscal, que vai dar mais segurança e credibilidade para nossa economia crescer. Creio que o MDB irá votar em peso a favor do texto, como aconteceu na votação da urgência”, escreveu o parlamentar em seu perfil no Twitter.

A postura do MDB contrasta com a adotada por outros partidos de esquerda que integram a base aliada de Lula no Congresso. São os casos do PSOL e da Rede Sustentabilidade, que votaram contra o requerimento de urgência do arcabouço fiscal e que devem manter o mesmo posicionamento na votação do mérito da proposta. Ao todo, 14 deputados federais dos dois partidos votaram contra o requerimento que acelerou a tramitação da proposta – com a urgência, o relatório de Cajado não precisará passar pelas comissões da Câmara. O posicionamento das suas siglas de esquerda mostra que o texto do parlamentar do PP satisfaz mais aos partidos de centro, que cobravam mudanças em relação à versão encaminhada ao Legislativo pelo Ministério da Fazenda. Os parlamentares do PSOL, por exemplo, afirmam que o substitutivo podem prejudicar investimentos em áreas como saúde e educação. A urgência foi aprovada na última semana com 367 votos favoráveis e 102 contrários. Por se tratar de um projeto de lei complementar, são necessários 257 votos.