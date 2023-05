Corregedoria da Câmara não encontra Dallagnol e vai publicar notificação no Diário Oficial

Deputado teve mandato cassado por decisão unânime do Tribunal Superior Eleitoral; órgão da Casa fez terceira tentativa de notificação nesta segunda-feira, 22

CASSIANO ROSÁRIO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Dallagnol foi cassado pelo TSE na terça-feira, 16



Depois de três tentativas, a Corregedoria da Câmara dos Deputados vai notificar o deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) sobre o processo de cassação do seu mandato, ocorrido na última semana em decisão unânime do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), através de publicação no Diário Oficial da Casa. A partir de então, o agora ex-parlamentar terá cinco dias para se manifestar por escrito, conforme prevê um ato da Mesa de 2009. O corregedor-geral da Câmara, deputado Domingos Neto (PSD-CE), já afirmou que o órgão fará uma análise “meramente formal” do caso, ou seja, não atuará como instância revisora do processo – trata-se de um procedimento diferente de quando há perda do mandato por quebra de decoro ou por condenação criminal, quando há a necessidade de aprovação da maioria absoluta do plenário da Casa.

A última tentativa de notificação pessoal de Deltan Dallagnol pela Corregedoria ocorreu nesta segunda-feira, 22, após outras duas abordagens fracassadas. Desde a terça-feira, 16, quando foi cassado por uma decisão referendada por todos os ministros do TSE, Dallagnol tem realizado atos em defesa do seu mandato, enquanto um envelope com a notificação foi entregue no seu gabinete. O deputado Pastor Itamar (PL-PR), que assumirá a vaga do ex-coordenador da Operação Lava Jato, aguarda o desfecho do processo. A reportagem da Jovem Pan tentou contato com o parlamentar, que não respondeu às mensagens enviadas.