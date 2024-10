Haddad enaltece aprovação de Galípolo para presidir o Banco Central em 2025

Economista deverá apresentar ao presidente Lula uma lista com sugestões para novos diretores da autoridade monetária, que também serão sabatinados

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Galípolo obteve 66 votos a favor e apenas 5 contra, marcando a maior votação para o cargo desde 1999



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou sobre a recente aprovação de Gabriel Galípolo para assumir a presidência do Banco Central a partir de 2025. Segundo Haddad, essa decisão representa um avanço significativo nas relações institucionais. Galípolo obteve 66 votos a favor e apenas 5 contra, marcando a maior votação para o cargo desde 1999.

“Eu penso que foi muito saudada a maturidade com que a sabatina foi feita e a votação, muito expressiva. Penso que é um sinal de que institucionalmente as coisas vão bem”, afirmou o ministro. Após a sua sabatina, Galípolo deverá apresentar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma lista com sugestões para novos diretores do Banco Central. A expectativa é que essa sabatina ocorra em novembro, dando continuidade ao processo de transição na instituição.

Haddad também enfatizou o compromisso do governo em promover a diversidade nas novas diretorias do BC. Ele mencionou que há uma intenção clara de indicar mulheres para cargos importantes, como os de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta, além de Política Monetária e Regulamentação.

Publicada por Matheus Oliveira