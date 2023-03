Barroso está internado em UTI de Brasília após cirurgia de emergência

Ministro do STF teve episódios de obstrução intestinal que exigiram novos procedimentos; internação na unidade de terapia intensiva busca ‘facilitar observação médica’

Carlos Moura/SCO/STF De acordo com a assessoria do STF, a recuperação do ministro "segue dentro do esperado"



O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), está internado uma unidade de terapia intensiva (UTI) no Hospital Sírio Libanês, de Brasília, após ser submetido a uma cirurgia de emergência em razão de dois episódios de obstrução intestinal. Segundo nota divulgada pelo gabinete do ministro nesta quinta-feira, 9, Barroso foi internado no fim de fevereiro para o fechamento de uma hérnia incisional, um nódulo gerado na cicatriz fruto de cirurgia anterior. No entanto, os episódios de obstrução intestinal exigiram novos procedimentos cirúrgicos. Ainda de acordo com a assessoria do STF, a recuperação do ministro “segue dentro do esperado”. “Em breve, ele deve deixar a UTI, onde está para facilitar a observação médica”, afirma o gabinete. Mesmo com a internação, Luis Roberto Barroso chegou a participar de sessão da Suprema Corte em 1º de março, por meio de vídeo. Nesta quarta-feira, 8, no entanto, o magistrado não participou da sessão, o que levou ao pedido de vistas pelo ministro Luiz Fux e ao adiamento do julgamento sobre o uso de provas geradas por abordagem policial motivada por filtragem racial. Até o momento, não há informações sobre a previsão de alta do magistrado.