Barroso prorroga inquérito que investiga ações de Bolsonaro durante a pandemia

Medida do ministro do Supremo Tribunal Federal baseia-se em um pedido da Polícia Federal, com aval da Procuradoria-Geral da República; apuração seguirá pelos próximos 60 dias

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO O presidente da República, Jair Bolsonaro, é investigado por possíveis ações criminosas cometidas durante a pandemia da Covid-19



O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu prorrogar por mais 60 dias o inquérito que investiga as ações do governo federal durante a pandemia da Covid-19. A decisão do magistrado, tomada na noite da última quarta-feira, 03, baseia-se em uma solicitação da Polícia Federal (PF), com aval da Procuradoria-Geral da República (PGR). Ainda que tenha concedido a prorrogação do inquérito, Barroso discordou do prazo indicado pela vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araujo, que desejava a continuidade dos trabalhos por mais 90 dias. De acordo com o inquérito, os investigados são: o presidente Jair Bolsonaro (PL), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e os deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Onyx Lorenzoni (PL-RS), Ricardo Barros (PP-PR), Carla Zambelli (PL-SP), Osmar Terra (MDB-RS), Bia Kicis (PL-DF) e Carlos Jordy (PL-RJ).