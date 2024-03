Biden e Trump garantem candidaturas para eleições de novembro nos EUA

A polarização entre os partidos Democrata e Republicano deve se intensificar e esquentar o cenário político norte-americano nos próximos meses

Nas primárias realizadas na Geórgia, Havaí, Mississippi e Washington, tanto o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, quanto o ex-presidente Donald Trump garantiram suas candidaturas para as eleições de novembro deste ano. Com isso, os dois políticos estarão novamente frente a frente, reeditando a disputa eleitoral de 2020. Enquanto Biden celebrou sua nomeação, destacando Trump como uma ameaça à democracia, o republicano afirmou que é o único oponente do democrata “além da vida, da própria vida”. O presidente atual criticou a postura de Trump, acusando-o de conduzir uma campanha baseada em ressentimento, vingança e retribuição, colocando em risco os valores americanos.

A rivalidade entre Biden e Trump promete esquentar o cenário político dos Estados Unidos, com ambos os candidatos buscando conquistar o apoio do eleitorado para as eleições vindouras. A expectativa é de uma disputa acirrada, com temas como economia, saúde e segurança nacional em destaque nos debates e propagandas eleitorais. A confirmação das candidaturas de Biden e Trump marca o início de uma nova fase na corrida presidencial americana, com os dois líderes políticos se preparando para uma batalha eleitoral que promete ser histórica. A polarização entre os partidos Democrata e Republicano deve se intensificar nos próximos meses, com os eleitores sendo chamados a fazerem suas escolhas diante de propostas e discursos divergentes.

Publicado por Carolina Ferreira

*Reportagem produzida com auxílio de IA