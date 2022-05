Bolsonaro acusa Moraes de ser um juiz parcial: ‘Não tenho dúvidas disso’

Presidente da República alegou que os próprios autos do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) demonstram a sua parcialidade e disse esperar por ‘eleições limpas’ neste ano

Foto: Isac Nóbrega/PR Presidente Jair Bolsonaro acusou Alexandre de Moraes de ser um juiz parcial no Supremo Tribunal Federal



O presidente Jair Bolsonaro (PL) alegou nesta quinta-feira, 26, a jornalistas presentes em Brasília que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), é “totalmente parcial” e que suas ações “dentro das quatro linhas da Constituição” estão se esgotando. “[Alexandre de Moraes é] Totalmente parcial. Não tenho dúvida disso. Os próprios atos dele bem demonstram. Quando a gente pensa que vai resolver, complica a situação. Estamos esgotando tudo dentro das quatro linhas da Constituição”, alegou o mandatário.

O chefe do Executivo federal também questionou a legalidade do inquérito das fake news – aberto pelo Supremo Tribunal Federal para investigar a suposta atuação de um grupo que dissemina notícias falsas e denunciações caluniosas. “Você tem alguma dúvida de que há abuso de autoridade para comigo? Esse próprio inquérito de fake news não passou pelo Ministério Público Federal. Nunca vi inquérito durar tanto tempo como esse. Ele quer o confronto? Uma ruptura? Por que ele ataca tanto a democracia? Por que você não pode apresentar sugestões ao Tribunal Superior Eleitoral a convite do TSE?”, questionou. Bolsonaro também não confirmou se irá respeitar o resultado das eleições deste ano independente de quem seja eleito o presidente da República. “Democraticamente, eu espero eleições limpas”, pontuou.