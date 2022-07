Bolsonaro afirma que eleições serão limpas: ‘Não tem ditador no Brasil’

Presidente minimizou as recentes críticas realizadas ao sistema eleitoral e ressaltou que autoridades públicas devem ‘lealdade’ ao povo para que não haja ‘desconfiança futura’

Isac Nóbrega/PR Presidente Jair Bolsonaro garantiu que as eleições que acontecerão neste ano serão "limpas"



O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou nesta segunda-feira, 25, em São Paulo, de um almoço junto ao Grupo Voto para o Ciclo Brasil de Ideias e no local comentou sobre as eleições deste ano. Na opinião do mandatário, os pleitos que serão realizados em outubro serão “limpas”, mas que as autoridades devem realizar a organização “da melhor maneira possível sem que haja desconfiança futura”. “Aqui não tem ditador no Brasil, não temos uma guerra com ninguém, não interessa em qual poder esteja”, disse. A fala do chefe do Executivo contraria suas últimas manifestações de dúvida em relação à confiabilidade das urnas eletrônicas.

Em reunião com embaixadores na última semana, Bolsonaro atacou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, e insinuou seu principal adversário eleitoral na corrida à reeleição, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é o candidato preferido do magistrado. O candidato do PL nesta eleição presidencial também sinalizou ao eleitorado feminino e disse que as mulheres “conseguiram praticamente tudo” em seu governo. “É igualdade para que possam desenvolver as suas atividades e serem cada vez mais serem reconhecidas na sociedade”, ressaltou.