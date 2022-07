Bolsonaro diz que vai atender Flamengo sobre pedido de construção de novo estádio no RJ

De acordo com o chefe do Executivo, já houve uma conversa com a presidente da Caixa Econômica Federal, Daniella Marques, e com o comando do Exército para tratar do tema

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Bolsonaro vestindo a camisa do Flamengo em evento



O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta segunda-feira, 25, que vai atender ao pedido do Flamengo em meio ao desejo do clube carioca em construir um estádio próprio na região do antigo Gasômetro, localizado no centro da cidade do Rio de Janeiro. De acordo com o chefe do Executivo, já houve uma conversa com a presidente da Caixa Econômica Federal, Daniella Marques, e com o comando do Exército para tratar do tema. Enquanto o banco estatal é responsável por administrar a área, a instituição militar tem quartel vizinho ao local cobiçado pela agremiação carioca.

“Agora há pouco, conversei com ela [Daniela Marques, presidente da Caixa Econômica Federal]. ‘Dani, como está aí a negociação do terreno da Caixa, que é o Gasômetro do Rio, para o Flamengo, que quer construir seu estádio de futebol?’”, relatou o presidente, durante a cerimônia de abertura do Global Agribusiness Forum 2022, em São Paulo. “Tratamos desse assunto. Adiantei. Liguei agora há pouco para o comando do Exército Brasileiro, porque, vizinho ao Gasômetro, tem um quartel do Exército. Se for o caso, entra no pacote. Vamos atender ao Flamengo. Estudo de viabilidade está bastante avançado. Sem intermediários. Se aparecer um prefeito aí dizendo qualquer negócio, está mentindo”, acrescentou, sem dar mais detalhes.

