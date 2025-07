Bolsonaro afirma que recebeu ‘com muita alegria’ nota de Trump em sua defesa

Por meio da sua contra no Truth Social, Trump afirmou que Bolsonaro está sofrendo um ataque político como aconteceu com ele, e pediu para que o deixem em paz

Alan Santos/PR Presidente brasileiro Jair Bolsonaro (D) se encontra com o presidente dos EUA, Donald Trump, durante uma reunião bilateral à margem da Cúpula do G20 em Osaka, em 28 de junho de 2019



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que recebeu com ‘muita alegria’ a nota do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em sua defesa. “Recebi com muita alegria a nota do Presidente Donald Trump. Convivi por dois anos com o Pres. Trump, onde sempre defendemos os interesses dos nossos povos e a liberdade de todos”, escreveu em sua conta no X (antigo Twitter). “Este processo ao qual respondo é uma aberração jurídica (Lawfare), clara perseguição política, já percebida por todos de bom senso”, acrescentou. Bolsonaro é réu na ação penal do DTF (Supremo Tribunal Federal) por envolvimento na tentativa de Golpe de Estado nas Eleições de 2022. O ex-mandatário é acusado por cinco crimes, sendo três deles: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado.

Bolsonaro agradeceu ao apoio do presidente norte-americano. “Agradeço ao ilustre Presidente e amigo. Foi implacavelmente perseguido, mas venceu para o bem dos Estados Unidos e dezenas de outros países verdadeiramente democráticos”, escreveu. Por meio da sua contra no Truth Social, Trump afirmou que Bolsonaro está sofrendo um ataque político como aconteceu com ele.“Estarei assistindo a caça às bruxas de Jair Bolsonaro, de sua família e de milhares de seus apoiadores, muito de perto. O único julgamento que deveria estar acontecendo é o julgamento pelos eleitores do Brasil — isso se chama eleição. Deixem Bolsonaro em paz!”, escreveu Trump.