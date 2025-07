Trump acusa Brasil de ‘caça às bruxas’ e sai em defesa do aliado: ‘Deixe Bolsonaro em paz!’

Em declaração na rede social Truth Social, líder americano também comparou a situação do político brasileiro com a dele, após a derrota para Joe Biden em 2020

Brendan Smialowski / AFP Segundo o republicano, o político está sofrendo uma "caça às bruxas" e que ele não é "culpado de nada" do que é acusado



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou uma declaração em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro na rede social Truth Social nesta segunda-feira (7). Segundo o republicano, o político está sofrendo uma “caça às bruxas” e que ele não é “culpado de nada” do que é acusado, “exceto por ter lutado pelo povo”. Alegações acontecem no momento em que o ex-presidente está sendo julgado pela suposta tentativa de golpe de Estado e outros crimes relacionados no Supremo Tribunal Federal. Ele, que faz parte do “Núcleo 1”, deve ser julgado entre agosto e setembro deste ano.

O líder americano também comparou a situação de Bolsonaro com a dele, após a derrota para Joe Biden em 2020. “Isso não é nada mais, nada menos, do que um ataque a um oponente político — algo que eu sei muito sobre! Aconteceu comigo, x10 e agora nosso país é o ‘mais quente’ do mundo”, afirmou.

O Brasil está fazendo uma coisa terrível em seu tratamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho assistido, assim como o mundo, como eles não fizeram nada além de ir atrás dele, dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano! Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo POVO. Eu conheci Jair Bolsonaro, e ele foi um líder forte, que realmente amava seu país — também, um negociador muito duro em COMÉRCIO. Sua eleição foi muito apertada e agora, ele está liderando nas pesquisas. Isso não é nada mais, nada menos, do que um ataque a um oponente político — algo que eu sei muito sobre! Aconteceu comigo, vezes 10, e agora nosso país é o “MAIS QUENTE” do mundo! O Grande Povo do Brasil não vai tolerar o que eles estão fazendo com seu ex-presidente. Estarei assistindo à CAÇA ÀS BRUXAS de Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores, muito de perto. O único julgamento que deveria estar acontecendo é um julgamento pelos eleitores do Brasil — chama-se eleição. DEIXE BOLSONARO EM PAZ!