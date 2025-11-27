Bolsonaro alega que não houve abuso durante prisão e STF confirma detenção

Em audiência de custódia, o ex-presidente alegou que toma cinco remédios e sofre de refluxo

Wilton Junior/Estadão Conteúdo . Além dele, foram confirmadas as prisões de outros seis os réus pela ação penal da tentativa de golpe de Estado



O ex-presidente Jair Bolsonaro por audiência de custódia nesta quarta-feira e teve a prisão confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Os termos de audiência foram divulgados nesta quinta-feira (27). Durante a sessão, Bolsonaro alegou que sofre com refluxo, apneia do sono, e que precisa de alimentação especializada. Além dele, foram confirmadas as prisões de outros seis os réus pela ação penal da tentativa de golpe de Estado.

São eles Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto. As audiências foram realizadas de forma remota. Agora, todos passam a cumprir suas penas. Alexandre Ramagem, que também foi condenado, não foi preso porque está foragido nos Estados Unidos.