Bolsonaro anuncia convite aos embaixadores para palestra sobre sistema eleitoral

Presidente também criticou a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, após acordo para que entidades internacionais possam atuar como observadores nas eleições

ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Jair Bolsonaro fará uma palesta aos embaixadores brasileiros para explicar o funcionamento do sistema eleitoral



O presidente Jair Bolsonaro (PL) realizou uma live nesta quinta-feira, 7, e informou aos participantes que convidou todos os embaixadores brasileiros para uma palestra ministrada pelo mandatário. O tema do evento será o sistema eleitoral brasileiro e as apurações nas eleições de 2014, 2018 e 2020. De acordo como chefe do Executivo, será um “PowerPoint mostrando tudo o que aconteceu” nos pleitos anteriores com informações do próprio Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “Com toda essa propaganda do senhor [presidente do TSE, Edson] Fachin, do senhor [ministro Luís Roberto] Barroso, nenhum país do mundo se interessou pelas urnas eletrônicas”, pontuou.

Bolsonaro também criticou as manifestações recentes realizadas por Fachin, onde o magistrado alertou para o risco de violência após as eleições presidenciais em outubro do pleito. “Não entendo o que o Fachin vai fazer fora do Brasil, dizendo que Brasil vai ter um 6 de janeiro [data da invasão do Capitólio, nos Estados Unidos] ainda pior. Se ele fala isso, é porque ele tem a certeza que o candidato dele, que ele tirou da cadeia, que é o Lula, vai ganhar. Não preciso dizer o que tô pensando, acredito que todo esse mistério, nas próximas semanas, deverá ser desvendado”, afirmou.