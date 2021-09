Bolsonaro anuncia obra que ligará Roraima ao sistema elétrico nacional

Em discurso realizado em Boa Vista, presidente anunciou que governo obteve a última autorização necessária para iniciar as obras do Linhão do Tucuruí, que ligará a capital do Estado a Manaus, no Amazonas

Alan Santos/PR Presidente anunciou novidade durante ida a Roraima nesta quarta-feira, 29



O presidente Jair Bolsonaro anunciou que conseguiu a autorização necessária para iniciar obras do Linhão do Tucuruí, que ligará as cidades de Manaus, no Amazonas, e Boa Vista, Roraima. O anúncio foi feito pelo chefe do Executivo nesta quarta-feira, 29. Com isso, Roraima deixará de ser o único Estado não integrado ao sistema elétrico nacional, saindo do isolamento energético. “Tínhamos pressa em resolver a questão do Linhão Manaus-Boa Vista (…) Há mais de 10 anos, Roraima não estava integrada com o resto do Brasil na questão energética. […] Ontem à noite, o último obstáculo para o início das obras foi vencido. E nós temos uma pedra aqui do lado, a pedra fundamental para o início da construção do linhão”, afirmou Bolsonaro em discurso. Além disso, o presidente disse que as obras deverão ser concluídas em até três anos. “Esse pesadelo, em menos de três anos, deixará de existir neste Estado maravilhoso chamado Roraima”, concluiu o chefe da pasta.