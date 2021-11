Bolsonaro avalia que aprovação da PEC dos Precatórios no Senado é ‘mais difícil’

O presidente também afirmou que está negociando a aprovação da PEC no Congresso; nesta semana, a proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados com 323 votos favoráveis e 172 contrários

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente também afirmou que governo não tem como pagar R$ 90 bilhões de precatórios em 2022



O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo não tem como pagar R$ 90 bilhões de precatórios em 2022 sem ultrapassar o limite imposto pelo teto de gastos. A afirmação foi feita pelo mandatário neste sábado, 13, durante sua visita a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Bolsonaro também analisou que com a PEC dos Precatórios, esse valor cairia, mas que a aprovação no Senado é “mais difícil” que a da Câmara dos Deputados. “A gente não tem como pagar 90 bilhões ano que vem dentro do teto, porque ia parar tudo no Brasil. Será que o objetivo é parar tudo no Brasil? Estamos no parlamento negociando isso”, disse Bolsonaro. “É mais difícil (aprovar a PEC no Senado), sabemos disso”, completou o mandatário. A PEC foi aprovada no segundo turno na Câmara dos Deputados com 323 votos favoráveis e 172 contrários.