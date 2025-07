Bolsonaro cancela agendas públicas e deve ficar um mês em repouso absoluto

Ex-mandatário enfrenta crises frequentes de soluços e vômitos, o que tem dificultado até mesmo a sua comunicação

VINCENT BOSSON/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO A informação foi divulgada pelo próprio Bolsonaro e confirmada pelo senador Flávio Bolsonaro



O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, anunciou que cancelou todas as suas atividades públicas e se dedicará a um “repouso absoluto” durante o mês de julho, após uma consulta médica. A informação foi divulgada pelo próprio Bolsonaro e confirmada pelo senador Flávio Bolsonaro. O ex-mandatário enfrenta crises frequentes de soluços e vômitos, o que tem dificultado sua comunicação. Em nota assinada pelos médicos Claudio Birolini e Leandro Echenique, é explicado que decisão visa “garantir a completa recuperação de sua saúde após a cirurgia extensa e internação prolongada, episódio de pneumonia e crises recorrentes de soluços”. Durante esse período, ele ficará afastado de compromissos públicos e de sua atuação política, priorizando sua saúde. Em abril, Bolsonaro passou 21 dias internado após se sentir mal durante um evento no Rio Grande do Norte, onde foi submetido à sua sexta cirurgia abdominal. Desde então, ele tem enfrentado episódios de mal-estar e soluços, e sua condição se agravou após participar de uma manifestação em São Paulo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, em rede social, ressaltou que o marido “precisa deste tempo para se recuperar completamente”. Essa pausa pode afetar os planos de Bolsonaro de mobilizar sua base política, especialmente com o julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o processo relacionado à trama golpista se aproximando. Apesar de estar inelegível até 2030, ele continua afirmando que pretende se candidatar à presidência em 2026.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias