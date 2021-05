Bolsonaro chama CPI da Covid-19 de ‘xaropada’ e critica alguns senadores: ‘Mesmos de sempre’

Presidente agradeceu ao programa ‘Os Pingos nos Is’ e parabenizou a Jovem Pan pela transmissão das lives semanais

Sem citar nomes, o presidente Jair Bolsonaro criticou durante transmissão ao vivo nesta quinta-feira, 6, um compilado de frases ditas pelo senador Renan Calheiros na CPI da Covid-19, e afirmou que gostaria de estar no local para poder respondê-lo. “Sabe qual eu acho que seria a minha resposta? Frase não mata ninguém. O que mata é desvio de recurso público que seu Estado desviou. Então vamos investigar o teu filho que a gente resolve esse problema. Desvio mata, frase não mata”, defendeu. Bolsonaro comparou alguns senadores com torcedores de futebol que dizem que ‘se sou eu batendo aquele pênalti, a bola entrava’ e explicou que recebe parte das atualizações sobre a comissão por assessores. “Nem dá para ouvir tudo porque primeiro é uma xaropada, né? Tem senadores bem intencionados, mas tem uns quatro ali que pelo amor de Deus, sabem tudo. Se apresente você hoje para ser ministro da Saúde, te nomeio lá no lugar do Queiroga, e vá resolver o problema dessas mortes no Brasil. São os mesmos de sempre”, afirmou.

Bolsonaro também criticou as falas do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta sobre a possibilidade de início de vacinação no Brasil em novembro e lembrou que a primeira pessoa a ser vacinada fora de testes clínicos no mundo recebeu o imunizante em dezembro no Reino Unido, que tem laboratórios produtores das doses. “Ser ministro da Saúde de fora é fácil. O Mandetta é aquele cara que condena a cloroquina e fala o que para você? ‘Fica em casa e quando você estiver sentindo falta de ar vai para o hospital’. Para tomar o quê?”, questionou, chamando de “canalhas” aqueles que criticam a hidroxicloroquina e não apresentam remédios alternativos no controle da pandemia. No término da transmissão, o presidente lembrou que assiste à programação da Jovem Pan para anotar críticas e elogios feitos ao governo e parabenizou pela programação. “Parabéns e obrigado ao Augusto Nunes e toda equipe para nos fornecer e nos dar o sinal para entrar nos Pingos nos Is toda quinta-feira. Para quem está me assistindo, peço que bote na Jovem Pan”, disse.