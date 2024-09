Bolsonaro está na Avenida Paulista para manifestação do 7 de Setembro

Ao lado do ex-presidente em um trio elétrico, estão o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o pastor Silas Malafaia

FÁBIO VIEIRA/FOTORUA/ESTADÃO CONTEÚDO Após passar mal, ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou na tarde deste sábado (7) à Avenida Paulista, em São Paulo



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou na tarde deste sábado (7) à Avenida Paulista, em São Paulo, onde reúne apoiadores em uma manifestação do dia da Independência do Brasil. Ao lado de Bolsonaro, em um trio elétrico, estão o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o pastor Silas Malafaia. A expectativa também é que ambos discursem. Também participam do ato figuras do bolsonarismo, como os senadores Magno Malta (PL-ES), Marcos Pontes (PL-SP), Carlos Portinho (PL-RJ), Marcos Rogério (PL-RO), Wellington Fagundes (PL-MT), Eduardo Gomes (PL-TO), Wilder Morais (PL-GO), Jaime Bagattolli (PL-RO) e Cleitinho (Republicanos-MG). O ex-ministro da Cidadania João Roma (PL-BA) também está no trio.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Por meio das imagens, é possível ver que os participantes da manifestação carregam cartazes pedindo o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, responsável pela decisão que proibiu o funcionamento do X (ex-Twitter) no Brasil. Também há pedidos de “contagem pública dos votos” e cartazes críticos ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carolina Ferreira