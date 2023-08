Bolsonaro chega a Goiânia para receber título de cidadão honorífico

Ex-presidente da República aparece em evento público em meio a investigações e polêmicas envolvendo seu entorno

EVARISTO SA / AFP - 01/11/2022 Evento em homenagem a Bolsonaro será realizado às 19h30 em sessão solene na Assembleia Legislativa de Goiás



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está em Goiânia para receber, nesta sexta-feira, 18, o título de Cidadão Honorífico da capital goiana. O evento será realizado às 19h30 em sessão solene na Assembleia Legislativa de Goiás. Antes de chegar à cidade, Bolsonaro passou por Abadiânia — a cerca de 120 km do centro de Brasília —, onde se encontrou com apoiadores, conversou e tirou fotos. O ex-presidente aparece em uma agenda pública logo após dois dias tensos para ele e integrantes de seu governo.

Na quinta-feira, 17, o hacker Walter Delgatti acusou o ex-presidente de lhe pedir para fraudar as urnas eletrônicas e assumir a autoria de um suposto grampo contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Já na manhã desta sexta-feira, 18, uma ação da Procuradoria Geral da República (PGR) respingou em Bolsonaro. Outra investigação da Polícia Federal também se aproxima do seu entorno, sobre o caso das joias dadas ao ex-presidente por chefes de Estado. Os itens de luxo teriam sido vendidos no exterior por ex-assessores, como o ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid.

Bolsonaro almoçou na casa do senador Wilder Morais (PL-GO) com deputados federais e outros aliados. O título foi concedido ao ex-presidente em 2019, quando Caiado sancionou a lei proposta pelo deputado Delegado Humberto Teófilo, aprovada pelo legislativo estadual. O governador do Estado, Ronaldo Caiado, deve comparecer à cerimônia de honraria ao ex-presidente à noite.