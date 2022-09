Bolsonaro cita redução no valor dos combustíveis durante comício em Juazeiro

Em seu discurso, o presidente voltou a criticar governadores e prefeitos por conta das medidas restritivas impostas durante a pandemia da Covid-19

ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Jair Bolsonaro discursou em Juazeiro-BA e em Petrolina (PE) durante agenda no Nordeste nesta terça-feira



O presidente Jair Bolsonaro (PL) destacou a redução no preço dos combustíveis em comício realizado nesta terça-feira, 27, em Juazeiro-BA. Durante sua fala, o candidato à reeleição disse que o Brasil começa a dar exemplo para o mundo. Ele também discursou em Petrolina (PE), durante agenda no Nordeste. “Hoje o Brasil, quase em sua totalidade, a gasolina está abaixo de R$ 5 e o álcool abaixo de R$ 3. O Brasil começa, cada vez mais, a dar exemplo para o mundo. Não temos mais inflação. Tudo começa a abaixar de preço já no terceiro mês consecutivo. Nós estamos mais do que dando exemplo para o mundo, demonstrando como se faz política de verdade em momentos difíceis”, disse o presidente. Durante o discurso, Bolsonaro voltou a criticar governadores e prefeitos que adotaram medidas restritivas durante a pandemia da Covid-19. Ele estava acompanhado da candidato ao governo da Bahia, João Roma (PL) e Gilson Machado, candidato ao Senado por Pernambuco.”Passamos por momentos difíceis, uma pandemia, onde, governadores e prefeitos, não todos, mas obrigaram a vocês ficar em casa. Agora vocês têm que deixá-los ficar em casa não votando neles novamente”.