Lula faz evento sobre esporte e Bolsonaro participa de motociata; confira agenda dos candidatos

Ciro Gomes (PDT) tem encontro com a militância e candidatos do PDT em São Paulo; Simone Tebet (MDB) é sabatinada no Jornal Jovem Pan

Montagem - Divulgação/PT, PR, Divulgação/PDT e AFP Lula, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet, os quatro candidatos mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto para a Presidência da República



A senadora Simone Tebet (MDB) acompanha a “Caminhada da Esperança”, em São Bernardo do Campo, Região Metropolitana de São Paulo, às 16h, e às 21h participa de sabatina no Jornal Jovem Pan. Soraya Thronicke (União Brasil) grava material para o programa eleitoral gratuito, às 9h, e às 22h30 concede entrevista ao programa Headline News, da Jovem Pan News. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realiza o evento “Esporte com Lula”, onde de encontra com representantes do segmento do esporte no país, às 10h, e às 17h30 participa de jantar com empresários do Esfera Brasil, em São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro (PL) realiza motociata entre Petrolina, em Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia, a partir das 9h30. Às 12h o candidato almoça em Petrolina e às 13h vai ao Trio no Bobódromo, complexo de restaurantes do município pernambucano. Ciro Gomes (PDT) tem encontro com a militância e candidatos do PDT em Taboão da Serra, às 11h, em São Paulo, e às 19h30 concede entrevista à Record.

Leonardo Péricles (UP) cumpre agenda em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde faz panfletagem na Universidade Federal de Minas Gerais, às 17h, e em seguida participa do debate “O voto e a luta antifascista e pelo socialismo”. Às 19h30, o candidato vai a outro debate intitulado “A importância do movimento estudantil no combate ao fascismo nas universidades privadas”. Vera Lúcia (PSTU) faz panfletagem no Canto da Viração, em São Luís, no Maranhão, às 17h. Sofia Manzano (PCB) vídeos para a reta final da campanha eleitoral, às 10h. Felipe D’Ávila (Novo) concede entrevista para o Congresso em Foco, às 11h. Padre Kelmon (PTB) faz gravações de imagens em pontos do Rio de Janeiro para produção de conteúdos da campanha. Constituinte Eymael (DC) não teve agenda divulgada.