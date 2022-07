Bolsonaro convoca apoiadores para desfile de 7 de Setembro no Rio de Janeiro

Presidente discursou durante o lançamento da candidatura de Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo e anunciou que as Forças Armadas participarão de evento em Copacabana

Bruno Rocha/Enquadrar/Estadão Conteúdo O presidente Jair Bolsonaro participou do lançamento da candidatura de Tarcísio Gomes de Freitas ao governo de São Paulo



Durante a convenção do Republicanos neste sábado, 30, que sacramentou a candidatura de Tarcísio Gomes de Freitas ao governo do Estado de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro (PL) aproveitou o palanque para convocar seus apoiadores para as comemorações de 7 de Setembro (Independência do Brasil). Ele anunciou que acompanhará o desfile em Copacabana, no Rio de Janeiro. “No Rio de Janeiro, às 16 horas do dia 7 de Setembro, pela primeira vez, as nossas Forças Armadas e as nossas irmãs forças auxiliares estarão desfilando na praia de Copacabana ao lado do nosso povo”, declarou o chefe do Executivo no Expo Center Norte, zona norte de São Paulo. “Sei que vocês [paulistas] queriam que fosse aqui. Queremos inovar no Rio.”

Apesar de não ter prometido presença em São Paulo, é provável que a capital paulista mais uma vez receba milhares de apoiadores de Bolsonaro. Grupos bolsonaristas já se articulam para encher as ruas do país no feriado da Independência e repetir o evento do ano passado. Em 7 de setembro de 2021, o mandatário discursou para uma multidão na Avenida Paulista — a Polícia Militar calculou 125 mil pessoas, mas os organizadores afirmaram que este número foi bem maior —, pediu “eleições limpas” e fez severas críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF), sobretudo ao ministro Alexandre de Moraes. “Vamos comemorar 200 anos de independência, mas vamos comemorar também como marco por mais 200 de liberdade”, declarou o Bolsonaro neste sábado. O presidente foi o último a discursar no evento do Republicanos.