Com presença de Bolsonaro, PL oficializa candidatura de Vitor Hugo ao governo de Goiás

Presidente cumprimentou apoiadores e participou de uma motociata pelas ruas da capital goiana

Reprodução/Instagram Major Vitor Hugo e Jair Bolsonaro posam para fotos na convenção estadual do PL em Goiás



Em goiânia, o presidente Jair Bolsonaro (PL) declarou oficialmente o apoio à candidatura do major Vitor Hugo (PL) na disputa pelo governo de Goiás. Ao chegar na capital goiana, o presidente cumprimentou apoiadores e participou de uma motociata pelas ruas da cidade. O destino final foi o local onde foi realizada a convenção estadual do PL. Durante o evento, Bolsonaro anunciou o candidato a governador: “O que ele [Vitor Hugo] quer com a sua candidatura, ao lado do colega Wilder no senado e outros que vem para a câmara federal e assembleia legislativa, é o melhor para o seu Estado”.

Em seu discurso, o presidente falou sobre corrupção no governo: “Eu não tenho medo. Apareceram falsas denúncias de corrupção. E se um dia aparecer a gente conversa e ajuda a apoiar. Vencemos então com 3 anos e meio sem nada de corrupção comprovada no nosso governo. E isso não é discurso, é obrigação”. Neste sábado, 30, Bolsonaro deve cumprir agenda em São Paulo, na convenção que vai oficializar a candidatura de Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) ao governo do Estado.

*Com informações da repórter Carolina Abelin