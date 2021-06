Bolsonaro convoca apoiadores para ‘grande marcha com motocicletas’ em São Paulo; veja o vídeo

Presidente reforçou que passeio ocorrerá ‘em defesa da liberdade, da democracia e dos direitos’; ele espera reunir 100 mil motos no ato deste sábado, 12

CLÁUDIO MARQUES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO 09/05/2021 Jair Bolsonaro durante passeio de motocicleta para homenagear o Dia Das Mães, na cidade de Brasília



Com a visita do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o final de semana deve ser agitado em São Paulo. Em vídeo enviado à Jovem Pan nesta quinta-feira, 10, o chefe do Executivo aparece ao lado da deputada Carla Zambelli (PSL) convocando seus apoiadores para um passeio de moto previsto para acontecer neste sábado, 12. “Neste Dia Dos Namorados estarei em São Paulo a convite de entidades e associações para participarmos de uma grande marcha com motocicletas em defesa da nossa liberdade, democracia e direitos. Queremos apenas isso, o resto vem depois”, disse o presidente.

Na gravação, Zambelli também confirmou que comparecerá ao passeio na “garupa da moto” de seu marido. No início desta semana, em frente ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse aos apoiadores que espera 100 mil motos durante o ato político. De acordo com os organizadores, o ponto de partida da “motociata” será o sambódromo do Anhembi, localizado na Zona Norte da capital. Os condutores percorrerão um trecho de cerca de 40km, mas o trajeto oficial ainda não foi divulgado. Este será o terceiro grande passeio de moto realizado pelo presidente, já que ocorreram atos semelhantes em Brasília e no Rio de Janeiro.