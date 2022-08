Bolsonaro critica empresários que assinaram manifesto: ‘Mamíferos’

Na última semana, presidente questionou qual perigo suas ações geram para a democracia; carta em apoio às instituições democráticas ultrapassou as 500 mil assinaturas

Isac Nóbrega/PR Presidente Jair Bolsonaro falou a apoiadores sobre o manifesto à democracia



O presidente Jair Bolsonaro (PL) conversou com seus apoiadores nesta segunda-feira, 1º, e voltou a opinar sobre a carta pró-democracia – que recentemente ultrapassou as 500 mil assinaturas. Segundo o mandatário, alguns subscritores são “mamíferos”. “Esse manifesto aí foi assinado por banqueiros, artistas, e tem mais uma classe aí. Alguns empresários, mamíferos”, declarou. O chefe do Executivo ainda opinou que não conhecia empresários que apoiassem partidos e políticos de esquerda e direcionou críticas à Luiza Trajano. “Não tem nenhum empresário de esquerda. A única que ciscou pra esquerda foi a Magazine Luiza, e caiu”, afirmou ao citar a queda nas cotações da empresa na Bolsa de Valores.

Na última terça-feira, 26, setores da sociedade lançaram um documento chamado “Carta aos Brasileiros e Brasileiras em Defesa do Estado Democrático de Direito” onde manifestam apoio à democracia e às urnas eletrônicas. Bolsonaro já falou sobre a iniciativa e questionou quais ameaças suas ações geram à democracia. No mesmo dia, o presidente foi ao seu Twitter e ironizou o manifesto ao criar sua própria carta em favor da democracia. “Por meio desta, manifesto que sou a favor da democracia. Assinado: Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil”, publicou.