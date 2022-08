Senadora Mara Gabrilli será confirmada como vice na chapa com Simone Tebet

Acerto com parlamentar do PSDB deve ser oficializado até esta terça-feira, 2; nome da tucana vinha sido cotado nos últimos dias e ganhou força após recuo de Tasso Jereissati

Marcos Oliveira/Agência Senado Mara Gabrilli (PSDB-SP)



A senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP) é o nome escolhido para a vice na chapa da senadora Simone Tebet (MDB-MS), candidata da terceira via à Presidência da República. A informação foi confirmada à Jovem Pan por interlocutores dos partidos. A expectativa é que o anúncio seja feito na terça-feira, 2. Segundo relatos feitos à reportagem, Tebet e Gabrili devem se encontrar ainda nesta segunda-feira, 1º, para acertar os últimos detalhes. O nome da tucana para vice na chapa emedebista acontece como desdobramento de um acordo entre as legendas no Rio Grande do Sul, onde o MDB retirou a candidatura do deputado estadual Gabriel Souza ao governo local e declarou apoio a Eduardo Leite (PSDB), que também recebe apoio do União Brasil e do Podemos. A aliança MDB-PSDB também marca um novo capítulo na saga tucano na corrida ao Palácio do Planalto, que teve início com a escolha de João Doria (PSDB-SP) nas prévias do partido, em novembro de 2021, e foi marcada pela desistência do ex-governador e rachas internas.

A chapa feminina foi confirmada por Tebet durante sabatina na Fiesp, nesta segunda-feira, 1º. Embora não tenha citado o nome de Mara, a senadora fez uma sinalização ao presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, reafirmando seu compromisso. “A minha vice será mulher porque vamos mostrar que nós mulheres somos tão competentes e preparadas ao lado dessa turma de homens. Estaremos juntas por vocês, juntas pelos nossos filhos e companheiros. Roberto Freire me disse uma coisa que me chamou atenção: ‘Simone, você é a cara da coragem e do amor pelo Brasil’. Então encerro dizendo que com coragem e amor vamos reconstruir o Brasil”, ressaltou a senadora.

Simone Tebet tem 2% das intenções de votos, segundo última pesquisa Datafolha, divulgada na quinta-feira, 29. A parlamentar também é última alternativa do chamado “centro democrático”, formado também pelo Cidadania. Embora tenha sido confirmada como candidata do MDB à Presidência em convenção na última quarta-feira, 27, Tebet enfrenta resistência dentro do próprio partido. Isso porque o baixo desempenho nas pesquisas é visto arriscado pelos diretórios estaduais. Na legenda, a ala pró-Lula, liderada pelo senador Renan Calheiros (MDB), defende a retirada da candidatura e apoio ao ex-presidente, candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) e líder dos levantamentos eleitorais com 47% dos votos. Antes da escolha de Gabrili, o nome mais cotado para o posto de vice na chapa de Simone Tebet era o do também senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), entusiasta da candidatura da aliada antes mesmo da desistência de Doria. Jereissati encerra seu mandato no Senado este ano e tem sido aconselhado por familiares a se dedicar a projetos pessoais. Ele também é visto como uma espécie de fiel da balança para diversos acordos no Ceará, seu Estado natal.