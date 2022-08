Bolsonaro critica gestões petistas durante encontro com Lula e Dilma no TSE

Ex-presidente foi às redes rebater as acusações e compartilhou uma mensagem onde um usuário compara o ‘candidato que criou o Samu’ ao postulante que ‘imitou pessoas morrendo sem ar na pandemia’

Clauber Cleber Caetano/PR - 18/07/2022 Presidente Jair Bolsonaro esteve presente no evento que marcou a posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral



Durante sessão que oficializou o ministro Alexandre de Moraes como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta terça-feira, 16, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou com o atual mandatário Jair Bolsonaro (PL). E meio à cerimônia, o perfil do chefe do Executivo pediu utilizou a sua rede social para compartilhar uma série de mensagens críticas aos governos petistas. De acordo com o perfil do comandante do Planalto, “sem guerra e pandemia, o Partido dos Trabalhadores entregou o país à pior recessão de nossa história”. Segundo Bolsonaro, a dupla petista deixou o país devastado e “com 15 milhões de desempregados, prejuízos bilionários nas estatais e obras inacabadas, além do maior esquema de corrupção de toda a nossa história”. Em resposta e também durante o ato no TSE, Lula compartilhou uma mensagem em seu Twitter que colocava o petista como o “candidato que criou o Samu” em comparação com o “candidato que imitou pessoas morrendo sem ar na pandemia”. Mesmo sem citá-lo nominalmente, a fala remete a um episódio onde Bolsonaro simula uma pessoa com falta de ar para defender o uso da cloroquina como um método de tratamento precoce em combate à Covid-19.